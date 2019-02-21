Глава ЛДПР заявил, что небольшую квартиру на периферии столичного мегаполиса можно приобрести даже за 900 тыс. рублей, информирует РБК.
Об этом высказался Владимир Жириновский в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", комментируя послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию.
По словам политика, многодетная семья получит 450 тыс. руб. в качестве семейного капитала. "И еще мы даем 450 тыс. руб. А 900 тыс. руб. — это стоимость небольшой квартиры на периферии. Даже в Москве на окраине можно купить за миллион — за полтора", — заявил Жириновский.
Накануне глава государства Владимир Путин объявил, что семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, компенсируют 450 тыс. руб. от суммы ее ипотечного кредита.
Президент России при этом уточнил, что это потребует дополнительных бюджетных средств. В частности, в 2019 году — 7,6 млрд руб., в 2020-м — 21,7 млрд руб., в 2021-м — 30,6 млрд руб.
Программа может охватить около 600 тысяч семей.
Фото: utro.ru
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