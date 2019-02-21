Земельные наделы составляют 71% предложения на "загородке", лишь каждый десятый поселок действительно отвечает требованиям качества, говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
Остальных ожидает либо переформатирование, либо превращение в пустынный "долгонезастрой", отмечают эксперты.
Только 30% землевладельцев строят дом в первый год после покупки. А в низкокачественных проектах пустыми остаются до 60% приобретенных УБП. Почти половина покупателей ищет участки по минимальной стоимости — до 0,5 млн руб. При этом средняя цена в формате за пять лет поднялась на 12%, до 2,9 млн руб.
На первичной "загородке" Подмосковья УБП в настоящий момент занимают 71% предложения. По мнению руководителя Аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрия Таганова, такой значительный перевес земельных проектов в предложении в целом и среди новых поселков в частности является тревожным сигналом для рынка.
"Это свидетельствует о бессилии большинства девелоперов, у которых нет ресурсов для создания проектов с застройкой. В то же время именно в сегменте готовых домов на "загородке" ощущается наибольший отложенный спрос", — подчеркнул Дмитрий Таганов.
Фото: zemlea.ru
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