Купить квартиру к 2024 году смогут более 4 млн семей в России﻿﻿

Более 4 млн российских семей в 2024 году смогут купить квартиры, следует из паспорта национального проекта "Жилье и городская среда", сообщает ТАСС. Такие данные опубликованы на портале российского правительства.

Отмечается, что в 2024 году будет достигнута национальная цель по улучшению жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно.

В соответствии с нацпроектом, приобретут жилье на вторичном рынке или зарегистрируют права собственности на квартиры, приобретенные ранее на этапе строительства, в том числе с ипотекой, 4,07 млн семей. Помимо этого, построят индивидуальные жилые дома 280 тысяч семей, получат квартиры по договорам социального найма 70 тысяч семей.

30 тыс. семей заключат договоры аренды квартир на срок не менее года, 100 тыс. семей переедут из аварийного жилья. Другими способами, в том числе за счет проведения капитального ремонта, жилищные условия улучшат еще 490 тыс. семей.

В паспорте нацпроекта указывается, что обеспечение национальной цели возможно при условии стабильного роста доходов граждан, а также обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне не более 4%.

Фото: d.p.ru

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