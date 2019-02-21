Половина сделок в новостройках Москвы заключается по ипотеке﻿

По итогам 2018 года на первичном рынке Московского региона было совершено около 80 тыс. ипотечных сделок, сообщает РБК. Это на 39% больше по сравнению с показателями 2017 года.
В прошедшем году более половины сделок совершено с использованием ипотечного кредитования в 44% жилых комплексов Москвы и Подмосковья. В 2017 году таких ЖК было лишь 31% от общего числа. Общая доля сделок с привлечением банковского финансирования в общем объеме продаж за прошлый год выросла на 6 п. п. (с 50% до 56%) относительно 2017 года.
По оценке аналитиков, в 2018 году основным драйвером роста объема ипотечных кредитов стал информационный фон, связанный с нахождением ипотечных ставок на рекордно низких уровнях (в первом — третьем кварталах). А также с ее неизбежным ростом (в четвертом квартале).
Эксперты отмечают, что средняя ипотечная сделка дорожает быстрее роста цен на рынке в целом. В столичном регионе средняя цена ипотечной квартиры выросла на 10% (с 5,75 млн до 6,35 млн руб.) при росте цены сделки на 7%. По итогам прошлого года средний срок выданного кредита вырос на 5% и составил 16,4 года.
Фото: investtalk.ru
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