Ярмарки в Москве закрываются из-за развития онлайн-торговли﻿

Привычные для многих жителей столицы и других городов ярмарки с недорогой одеждой китайского производства становятся непопулярными среди покупателей, пишет "Коммерсант". Владельцы таких объектов не могут справиться с натиском онлайн-торговли и давлением со стороны контролирующих органов.

Эксперты отмечают, что, в частности, владельцы торгового комплекса "Москва" на юго-востоке столицы уже решили перестроить объект под современный торговый центр.

В находящемся в столичном районе Люблино торгово-ярмарочном комплексе "Москва" (175 тыс. кв. м) — одном из крупнейших рознично-торговых центров города - с начала года свободными оказались 30% площадей, предназначенных для аренды.

Арендаторы "Москвы" переезжают на рынок "Садовод". Но ситуация складывается таким образом, что арендаторы в "Садоводе", а это 60 га на Рязанском проспекте, тоже находятся временно. Дело в том, что этот объект тоже будет в перспективе модернизирован.

По мнению аналитиков, основным фактором роста вакантных площадей могло быть давление со стороны контролирующих органов после заявления Центрального Банка о том, что китайские бизнесмены в "Москве", "Садоводе" и "Фудсити" стали лидерами по предложению и покупке криптовалют с оборотом более 600 млрд руб. в месяц.

Другим фактором эксперты называют устаревший формат мелкооптовой торговли непродовольственными товарами в "Москве" и "Садоводе". Он проигрывает онлайн-продажам недорогих товаров.

Многие аналитики также придерживаются мнения, что увеличение вакантных площадей в торговых комплексах, работающих по принципу ярмарок, уже можно считать общей тенденцией. В российских городах появилась современная торговая недвижимость, недорогие и качественные марки товаров, растут онлайн-продажи, и причин ездить за товарами в "Москву" становится все меньше.

Фото: wikimapia. org

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