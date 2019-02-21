Хостелы разрешат открывать только в нежилых помещениях﻿

Хостелы в многоквартирном доме можно будет создавать только в нежилом помещении при обязательном согласии жильцов этого дома, пишет "Коммерсант". Поправки в Жилищный кодекс (ЖК) подготовили депутаты Госдумы.
Правительство предлагало более мягкое условие для открытия хостелов. В частности, с согласия жильцов, но без перевода квартиры в разряд нежилого помещения.
Парламентарии настаивают на более жестком варианте. Законодатели опасаются, что связанный с хостелами бизнес может "уйти в тень".
В настоящее время под хостелы, или мини-отели, предоставляющие ночлег на несколько дней и завтрак, как правило используются приватизированные квартиры в многоквартирных домах. В Российской Федерации этот бизнес распространен в городах-миллионниках, прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
По мнению депутатов, поправки не должны серьезно осложнить жизнь хостельеров. В случае, если собственный дом или часть дома используется как отель, то его надо переводить в разряд гостиниц. В данном случае собственнику дома не требуется ничье согласие.
Фото: vla-ser.ru
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