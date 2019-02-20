Мэрия Нью-Йорка проверит владельцев квартир на законность краткосрочной аренды﻿

Мэрия Нью-Йорка потребовала у сервиса Airbnb предоставить данные по 20 тыс. жилых объектов в городе, чтобы проверить, не нарушают ли владельцы этих объектов законов о краткосрочной аренде жилья, пишет "Коммерсант".

По словам мэра города Билла де Блазио, если владельцы недвижимости делают все по закону, тогда почему бы и не раскрыть эти данные.

Запрос мэрии состоит в том, чтобы сервис предоставил адреса сдающихся в аренду жилых объектов, имена и контактную информацию владельцев. А также общую сумму вырученных от аренды средств.

Отмечается, что законы Нью-Йорка ограничивают сроки сдачи жилья в аренду через Airbnb и аналогичные сервисы 30 днями. Это делается для того, чтобы предотвратить скрытое использование квартир и домов в качестве отелей без уплаты соответствующих налогов в бюджет города.

Мэр города подчеркнул, что если квартира сдается постоянно, все дни в году, то это уже не частная квартира. Это уже бизнес.

Фото: zagranitsa.com

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