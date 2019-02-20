Участок трассы "Таврида" соединил Севастополь и Бахчисарайский район﻿

В Крыму на границе с Севастополем открыли 700-метровый участок трассы "Таврида", сообщает "Интерфакс". Рабочий перепуск движения нужен для того, чтобы продолжить строительство дороги, сообщили в пресс-службе Минтраса Республики Крым.

Новый участок расположен на стыке административных границ Бахчисарайского района и Севастополя. После того, как машины поедут по открытому участку, старая дорога будет демонтирована. На ее месте начнется строительство двух новых полос "Тавриды".

В настоящее время на участке трассы нанесли временную разметку и установили знаки.

Сообщается, что трасса "Таврида" строится за счет средств Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя, рассчитанной до 2022 года.

Магистраль пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя. Стоимость семи участков проекта общей длиной 250,7 км оценивается в 149,3 млрд рублей. Они должны быть сданы в четырехполосном исполнении в декабре 2020 года.

Напомним, что ранее под Симферополем открыли новую объездную дорогу "Дубки-Левадки". Ее протяженность составляет 9 километров. Стоимость строительства — 6 миллиардов рублей. Ограничение скорости на объездной — 60 километров в час. После сдачи ее в эксплуатации разрешённая скорость составит 90 км/ч.

Фото: krimea.ria.ru

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