Переселенцы по реновации в Коньково оспаривают качество жилья в суде

Жильцы трех домов на улице Введенского в московском районе Коньково, определенных под снос по программе реновации, подали иск в Мосгорсуд, пишет "Коммерсант". Их не устраивает качество нового жилья.

Жители выразили несогласие с решением столичных властей переселить их в новостройку на Профсоюзной улице (д. 96, корп. 1), поскольку их не устраивает качество предложенного дома. Граждане жаловались, что при возведении новостройки не соблюдены противопожарные и строительные нормативы. В частности, глухие простенки на балконах, предназначенные для укрытия от огня во время пожаров, имеют ширину менее 1,2 м. Эта норма установлена СниПом.

Помимо этого, в квартирах, по их словам, отсутствуют дымоуловители. А в мусоросборной камере — спринклерные противопожарные разбрызгиватели.

Лоджии на лестничных маршах не имеют "непрерывных ограждений". Выяснилось, что вентиляция в здании фактически не работает. Из-за этого на стенах в некоторых квартирах образовалась плесень. По мнению юристов, шанс добиться запрета на переселение в эту новостройку у истцов есть. Но суду потребуются результаты технической экспертизы на все здание. А это может стоить не один миллион рублей.

Напомним, что программа реновации была принята московскими властями в 2017 году. В списке под снос значится 5171 дом общей площадью 16,3 млн кв. м. Это примерно 350 тыс. квартир, в которых проживают до 1 млн человек.

Фото: tvc. ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Реновация может стать самым масштабным проектом в истории Москвы

Дороги и реновация стали драйверами развития Москвы﻿﻿

Скоро сказка сказывается, да не скоро реновация делается

Реновация позволит увеличить ввод жилья в столице в полтора раза﻿