Объявленные президентом меры поддержки кредитования и курс на снижение ипотечной ставки до 8% и может увеличить спрос на покупку жилья до 50%, информирует РИА Недвижимость.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8%.
Помимо этого, глава государства также предложил компенсировать многодетным семьям 450 тысяч рублей по ипотеке. А также ввести ипотечные каникулы и установить льготу для семей с детьми на весь ипотечный срок.
По прогнозам экспертов, снижение ставок по ипотеке до 8% может повысить спрос на жилье примерно на 40-50%. Об этом говорит опыт последних двух лет, когда ставки сократились с 11% до 9,5%.
По мнению гендиректора компании "Азбука Жилья" Владимира Каширцева, снижение ставки до 8% позволит увеличить спрос еще на 20-30%. Но говорить о рыночном, саморегулируемом, снижении ставок до 8% пока говорить преждевременно.
В свою очередь, председатель правления "Абсолют Банка" Татьяна Ушкова считает, что если ставка снизится до 8%, рост спроса на ипотеку не превысит 20%.
Эксперты сходятся во мнении о том, что компенсация в 450 тысяч рублей — это весомая сумма. Она позволит ипотечным заемщикам минимизировать переплату за счет закрытия части долга. Подобная мера в значительной степени повлияет на улучшение уровня жизни людей в регионах, так как часто может составлять почти треть от всей стоимости приобретаемого жилья.
Фото: proural.info
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