Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2019 года в качестве дополнительной меры поддержки семей с тремя и более детьми выделять из федерального бюджета 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита, сообщает "Интерфакс".
Глава государства подчеркнул, что предлагает это сделать задним числом - с 1 января текущего года.
В соответствии с планами правительства, средний уровень ипотечной ставки, заложенный национальным проектом "Жилье и городская среда", в этом году должен составить 8,9% годовых.
Помимо этого, к 2021 году среднюю ипотечную ставку планируется снизить до 8,5%. К 2024 году — до 7,9%. Общий объём предоставляемых ипотечных кредитов планируется увеличить к 2024 году более чем вдвое — с 1,10 млн до 2,26 млн сделок.
Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года в России зафиксированы рекордные показатели выдачи ипотеки. По оценке Центрального Банка, в 2018 году в стране было выдано около 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн рублей. Это на 50% больше по сравнению с 2017 годом.
Фото: sberbank-site.ru
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