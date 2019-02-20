Многодетных освободят от налога за дачные 6 соток

Президент России Владимир Путин предложил снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи, в частности, по уплате налога на недвижимость и земельного налога на дачные шесть соток, сообщает "Интерфакс".
Как заявил президент, необходимо не только увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. В частности, дополнительно освободить от налога по пять квадратных метров в квартире, а также по семь квадратных метров на каждого ребенка в доме.
В настоящее время налогом не облагается 20 метров площади квартиры. "Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров площади", — подчеркнул глава государства.
Подобную льготу уже предусмотрели для пенсионеров, а также для граждан предпенсионного возраста. Во многих субъектах РФ действуют свои налоговые вычеты по земле и имуществу для многодетных семей. Но применение ее повсеместно гарантирует именно федеральный статус этой льготы.
Помимо этого, регионы должны предложить дополнительные налоговые меры поддержки семей с детьми.
Фото: realty. tut.bu
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