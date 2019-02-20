Мосжилинспекция выявила около 1 тыс. случаев самовольных перепланировок квартир после жалоб жильцов, пишет "Российская газета". Собственники — физические лица были оштрафованы на суммы от 2 тыс. до 2,5 тыс. руб., а юрлица — от 300 тыс. до 350 тыс. руб.
В общей сложности за 2018 год в контрольное ведомство поступило более 20 тыс. обращений, связанных с перепланировкой. Большинство из них подано с нарушениями. Жильцы пытаются согласовать перепланировку задним числом, после начала строительных работ или после их окончания.
Только 9 тыс. из общего числа обращений в Мосжилинспекцию было подано до начала ремонта, как и полагается по закону. Как отмечают в ведомстве, в случае серьезных нарушений во время перепланировки квартиры ее не удастся согласовать.
В случае сноса несущих стен, или если перенесены коммуникации или сделаны другие запрещенные работы, помимо штрафа собственникам придется восстановить прежний вид жилья. В отдельных случаях за незаконные перепланировки можно также лишиться собственности на квартиру.
Фото: krisha. kz
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