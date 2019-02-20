Землю под Керченской крепостью оформили в собственность Крыма﻿

Земельный участок под комплекс сооружений Керченской крепости оперативно оформили в республиканскую собственность в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, сообщает Крыминформ.

Объект недвижимости площадью более 195 га будет передан в постоянное бессрочное пользование ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Отмечается, что земельный участок с видом разрешенного использования "историко-культурная деятельность" расположен на берегу Керченского пролива на мысе Ак-Бурун.

Сама крепость была там построена в XIX веке для охраны южных рубежей Российской империи.

Специалисты отдела кадастрового учета оперативно отработали поступившие документы. После этого государственные регистраторы Керченского городского управления комитета оформили право собственности, А также своевременно выдали выписку из Единого госреестра недвижимости представителям ГБУ РК "Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник".

Как заявил председатель Госкомрегистра Александр Спиридонов, в ведомстве понимают значимость объектов культурного наследия.

Фото: tripadvisor.ru

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