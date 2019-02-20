Количество нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью в России за год впервые превысило миллион, сообщает РИА Новости. С 2014 по 2018 год число нотариально удостоверенных сделок увеличилось более чем в 11 раз.
По итогам 2018 года, согласно статистике, количество нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью (без учета нежилой недвижимости) составило 1 058 873. Это на 8% превышает показатель 2017 года, когда было удостоверено 979 070 сделок.
При этом с 2014 по 2018 год число нотариально удостоверенных сделок увеличилось более чем в 11 раз.
Сейчас нотариусы имеют возможность не только оперативно сделать необходимые запросы и проверить информацию по сделкам с жилой недвижимостью. Это избавляет граждан от необходимости самим собирать все документы. А также позволяет после подписания договора подать документы на регистрацию права собственности в электронной форме в Росреестр. Это, согласно закону, производится в течение одного дня.
По прогнозам представителей нотариального сообщества, в 2019 году число нотариально заверенных сделок с недвижимостью может вырасти на 10-15%.
Фото: rosned.ru
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