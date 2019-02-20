Больше всего ипотечных кредитов берут в Москве, Петербурге и Татарстане

Самое большое количество кредитов берут жители Москвы и Подмосковья. А меньше всего покупка квартиры на заемные средства интересует жителей Ингушетии, пишет "Российская газета".
В столице за прошлый год было выдано 88 тысяч ипотечных кредитов. А в Ингушетии в 452 раза меньше — всего 195 кредитов. В число лидеров по количеству выдачи кредитов вошли Санкт-Петербург, Татарстан и Башкортостан.
В аутсайдерах числятся Ненецкий и Чукотский автономные округа. А также Чеченская Республика.
Наименьший интерес к ипотечному кредитованию проявляют в региональных территориях, в которых люди предпочитают жить в частных домах. Поэтому покупка квартиры их просто не интересует.
Всего в 2018 году количество выданных кредитов увеличилось на 35 процентов — с 1,08 до 1,47 миллиона. А общий объем выданных ипотечных займов вырос на 49 процентов, достигнув отметки в 3,012 триллиона рублей против 2,021 триллиона годом ранее.
Самые большие кредиты берут в Москве и Московской области — 4,4 миллиона рублей и 3,1 миллиона рублей.
Меньше всего денег на решение жилищного вопроса требуется жителям Республики Алтай (1,4 миллиона рублей), Челябинской области (1,4 миллиона рублей) и Алтайского края (1,4 миллиона рублей).
Самая низкая ставка по ипотеке — в Ненецком автономном округе, 6,82%.
По динамике жилищного кредитования лидерами стали Республика Крым и Севастополь. Количество ипотечных займов в Крыму выросло более чем в два раза, а объем выданных средств увеличился на рекордные 134 процента. Хорошую динамику показал и ипотечный рынок Севастополя, где количество выданных кредитов выросло на 92 процента, а объем на 113 процентов.
Фото: rostovgazeta. ru
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