Строительство жилья в России падает 9-й месяц подряд - Росстат

В России в январе 2019 года было построено 4,2 млн кв. м жилья, что на 16,8% меньше показателя января 2018 года, информирует "Интерфакс". Падение уровня жилого строительства продолжается 9 месяцев подряд.

По данным Росстата, в прошлом году рост показателя фиксировался только в первые четыре периода — в январе (на 16,3%), в феврале (на 33,8%), в марте (11,3%) и в апреле (7,5%).

Но уже в мае наметился серьезный спад — на 18,4%. В июне было зафиксировано падение на 26,9%, в июле — снижение на 8,1%, в августе — на 17%. Дальше динамика выглядела так: в сентябре объем жилищного строительства в стране сократился — на 6,7%, в октябре — на 14,7%, в ноябре — на 4,5%, в декабре — на 8,9%.

Стоимостный объем строительных работ в России в январе 2019 года увеличился на 0,1% в сопоставимых ценах к уровню января 2018 года и составил 434,7 млрд рублей.

Всего в России в 2018 году было построено 75,3 млн кв. м жилья. Это на 4,9% меньше, чем в 2017 году.

Фото: devyatka.ru

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