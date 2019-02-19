Одну из квартир экс-замминистра финансов Московской области продадут с аукциона

Одну из квартир экс-замминистра финансов Подмосковья Валерия Носова, осужденного на 14 лет и 9 месяцев по уголовному делу о мошенничестве, выставили на торги, информирует РИА Недвижимость.
Как отмечается в сообщении министерства имущественных отношений Подмосковья. заявки на участие в торгах принимаются до 1 марта.
150 квадратных метров на 14 этаже дома 97 по улице Вавилова будут реализованы через электронную площадку центра реализации. Аукцион состоится 4 марта, а начальная цена продажи составит 34,055 миллиона рублей.
Ущерб, причиненный Московской области экс-министром финансов региона Алексеем Кузнецовым, его заместителем Валерием Носовым и супругой Кузнецова — Жанной Булах, превысил 14 миллиардов рублей, отмечается в сообщении ведомства.
Минмособлимуществом с 2012 года ведется работа по возмещению ущерба. После первых приговоров, когда Валерий Носов был осужден на 14 лет, взыскание было обращено на его имущество: две квартиры в Москве, три машиноместа, кладовку и земельный участок в Наро-Фоминском городском округе, а также коллекцию букинистических изданий и картин.
Фото: finance.rambler.ru
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