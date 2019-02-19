Ветхие объекты культуры отдадут инвесторам для сохранения﻿

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий передачу в концессию, либо в государственно-частное и муниципально-частное партнерство объектов культурного наследия в неудовлетворительном состоянии для их сохранения, информирует ТАСС.

По мнению разработчиков законопроекта, такое партнерство будет обязывать сохранять объект культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства. Отмечается, что передаваться будут только объекты в неудовлетворительном состоянии.

Частным инвесторам не будут передавать религиозные объекты, мемориальные квартиры, мавзолеи, произведения монументального искусства, отдельные захоронения, а также некоторые другие объекты культурного и археологического наследия.

Цель законопроекта заключается в создании условий для привлечения частных инвесторов в целях восстановления разрушенных объектов культуры.

В едином госреестре памятников культурного наследия зарегистрировано более 140 тыс. таких объектов, из них 34 тыс. (23,8%) находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для сохранения всех объектов культурного наследия на территории РФ потребовалось бы направить более 3,5 трлн рублей, при этом в прошлом году лимит бюджетного финансирования на эти цели составил 9,9 млрд рублей.

Фото: topspb. tv

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