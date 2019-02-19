Власти Москвы передали в долевую собственность жителей города 70 нежилых помещений - чердаков и подвалов - общей площадью более 5 тыс. кв. м, информирует ТАСС. Такое распоряжение было принято на заседании президиума правительства столицы.
Распоряжение городских властей предусматривает передачу 70 нежилых помещений - чердаков и подвалов - из собственности города Москвы в общую долевую собственность жителей 38 многоквартирных домов. Эти дома расположены в 8 округах столицы - ЦАО, ЮЗАО, ЗелАО, САО, СВАО, ВАО, ЮАО и ЮВАО. Общая площадь передаваемых помещений составит 5,36 тыс. кв.м.
Жилищный кодекс РФ гласит, что нежилые помещения домов являются общей долевой собственностью владельцев квартир. Они должны использоваться в интересах жителей. В частности, в них не только размещаются инженерные системы домов, но и могут быть организованы места для работы консьержей. Или созданы места для хранения велосипедов и детских колясок.
Тем не менее, как отмечает пресс-служба мэрии, до принятия Жилищного кодекса множество нежилых помещений в жилых домах по разным причинам были зарегистрированы в собственность города Москвы. Это лишило жителей возможности законно использовать принадлежащее им имущество. Последние годы столичное правительство ведет системную работу по исправлению такого положения дел.
Фото: kp.ru
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