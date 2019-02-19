Московские власти продают недвижимость без объявления цены

Первая сделка по продаже недвижимости без объявления цены состоялась в Москве, информирует ТАСС. В общей сложности в департамент по конкурентной политике столицы поступило 45 заявок от потенциальных покупателей.
Как сообщает портал столичного правительства, победителем сделки стала строительная компания из Гусь-Хрустального, которая предложила наивысшую ставку в 1,3 млн рублей. Указанная компания получила в собственность помещение площадью 135 кв. м. Это помещение располагается в подвале кирпичного жилого дома в районе Покровское-Стрешнево рядом с метро "Тушинская.
Отмечается, что инвестиционный портал города уже начал принимать заявки на участие в торгах по второму объекту площадью 132 кв. м. Он находится в подвале жилого дома по улице Литвина-Седого, 7А в Пресненском районе Москвы.
Ранее сообщалось, что московские власти выставили на открытый конкурс коммерческие площади в "доме под ангелами" на Солянке. Это здание является объектом культурного наследия. В соответствии с условиями сделки новый собственник обязан в течение 18 месяцев провести работы по сохранению и приспособлению под современное использование приобретённых площадей.
Фото: cultinfo. ru
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