В ближайшем будущем у дачников появится своя служба одного окна, пишет "Парламентская газета". Депутаты Госдумы предложили координировать деятельность СНТ и консультировать россиян с помощью специально созданного ведомства. Отвечать за реформу назначено Минэкономразвития.
Напомним, что в январе вступила в силу "дачная реформа", которая напрямую затрагивает интересы почти 60 миллионов россиян. Но многие регионы до сих пор не готовы к нововведениям. Владельцы дачных участков как правило не знают, в какое ведомство им обратиться с проблемами межевания, электроснабжения, оформления земли, брошенных участков. В скором будущем координировать деятельность всех дачных товариществ и консультировать россиян будет специально созданное ведомство.
Помимо этого планируется назначить единую дату ежегодного дачного собрания и приглашать на него представителей местных властей и региональных депутатов. По мнению законодателей, это нужно для того, чтобы дачники за любые изменения голосовали лично и без посредников.
Фото: pnp/ru
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