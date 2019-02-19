Дачникам России создадут службу одного окна﻿

В ближайшем будущем у дачников появится своя служба одного окна, пишет "Парламентская газета". Депутаты Госдумы предложили координировать деятельность СНТ и консультировать россиян с помощью специально созданного ведомства. Отвечать за реформу назначено Минэкономразвития.

Напомним, что в январе вступила в силу "дачная реформа", которая напрямую затрагивает интересы почти 60 миллионов россиян. Но многие регионы до сих пор не готовы к нововведениям. Владельцы дачных участков как правило не знают, в какое ведомство им обратиться с проблемами межевания, электроснабжения, оформления земли, брошенных участков. В скором будущем координировать деятельность всех дачных товариществ и консультировать россиян будет специально созданное ведомство.

Помимо этого планируется назначить единую дату ежегодного дачного собрания и приглашать на него представителей местных властей и региональных депутатов. По мнению законодателей, это нужно для того, чтобы дачники за любые изменения голосовали лично и без посредников.

Фото: pnp/ru

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