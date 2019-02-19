Ипотечных должников избавили от уплаты исполнительского сбора﻿

Депутаты российского парламента приняли в окончательном чтении закон об уменьшении финансовой нагрузки на ипотечных должников, пишет "Российская газета". Документ освобождает от уплаты исполнительского сбора граждан-участников госпрограмм помощи заемщикам.

Согласно действующему законодательству, если муж и жена совместно взяли квартиру в ипотеку и в результате возник долг, то каждый из супругов вынужден будет заплатить по 7 процентов исполнительского сбор. Благодаря нововведениям солидарные должники должны будут заплатить 7 процентов совместно.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит поддержать граждан, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.

Данная норма касается в первую очередь валютных ипотечников. В настоящее время в России более 20 тысяч семей входит в указанные программы.

Парламентарии также высказали идею о том, что в перспективе необходимо в законе об ипотечном и потребительском кредитовании прописать норму о запрете брать кредит под залог имеющегося жилья. Чтобы граждане, у которых возникли проблемы с выплатой кредита, не остались без крыши над головой.

Фото: classomsk.com

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