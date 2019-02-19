Парк для активного отдыха обустроят на месте Бадаевского пивзавода в Москве

Общественный парк площадью 4 га с беговыми дорожками и пространствами для активного отдыха появится на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода в Москве, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Общественный парк площадью 4 га появится в рамках проекта редевелопмента территории Бадаевского пивоваренного завода. Новое городское пространство предусматривает создание прогулочной территории около отреставрированных и восстановленных корпусов завода. Также здесь появятся места для отдыха и спорта, в том числе пешеходные и беговые дорожки, площадки для детей.

Одной из приоритетных задач, которые были поставлены перед разработчиками проекта, было возвращение ансамблю Бадаевского пивоваренного завода аутентичного исторического облика. В рамках проекта планируется отреставрировать исторически ценные части первого и третьего строений, а также восстановить утраченное второе строение.

По замыслу авторов проекта, благодаря появлению открытого парка на территории все желающие смогут ближе познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем 19-го века. А жители ближайших районов и гости столицы получат благоустроенное пространство для прогулок.

Фото: kudago.com

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