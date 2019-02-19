Российским городам присвоят индекс качества городской среды﻿

Индекс качества городской среды для всех российских городов рассчитают к 1 ноября 2019 года, информирует РИА Недвижимость. Городская среда в населенных пунктах с показателем ниже 50% будет признана неблагоприятной.

По словам замминистра строительства и ЖКХ РФ Максима Егорова, методику расчета индекса планируется утвердить постановлением правительства России до 1 марта 2019 года. Индекс будет рассчитываться по 36 показателям.

"Часть информации, согласно методике, мы получим из соцсетей, а часть будет собираться Росстатом", — подчеркнул чиновник.

Комфортность городской среды в РФ считается ключевым показателем нацпроекта "Жилье и городская среда". Ожидается, что до конца 2024 года индекс качества городской среды должен вырасти на 30%. Количество городов в стране с неблагоприятной средой должно уменьшиться вдвое.

Итоговый балл для каждого города формируется из основных показателей. Среди которых "Жильё и прилегающие пространства", "Озеленение и водные пространства", "Уличная инфраструктура".

Фото: crimea-24.com

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