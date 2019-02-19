Составлен топ-10 российских городов для шопинга﻿﻿

Тройку лидеров среди самых насыщенных брендами городов России составили Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург, говорится в исследовании компании JLL.

По традиции первое место в списке самых насыщенных ритейлерами городов заняла Москва. В столичном мегаполисе открыты магазины крупнейших мировых торговых брендов.

Далее идет Санкт-Петербург. Показатель города на Неве составил 78% брендов. На почетном третьем месте — уральский город Екатеринбург (62%). Эксперты подчеркивают, что города-лидеры отличают большая численность населения, а также высокая покупательная способность и значительное количество современных торговых центров. Это и привлекает ритейлеров.

Четвертое место занял Краснодар, который совсем недавно стал городом-миллионником. Высокую позицию ему обеспечили рекордная насыщенность качественными торговыми центрами — более 750 кв. м на 1 тыс. жителей — а также любовь местных жителей к шопингу.

За Краснодаром следуют Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Высокие позиции объясняются индивидуальными особенностями этих регионов. В частности, жители Ростова-на-Дону склонны тратить на товары и услуги значительную часть своего дохода. Столица Татарстана привлекает ритейлеров высоким туристическим потоком. Новосибирск обеспечил себе попадание в рейтинг благодаря самому большому населению после Петербурга и Москвы.

Фото: lady.tut.by

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