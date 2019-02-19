Власти Италии распродают дома в провинции по 1 евро﻿

За последнее тридцатилетие каждый четвертый маленький городок Италии стал призраком, говорится в исследовании портала travelask.ru. С каждым годом их количество растет.
В настоящее время почти в 140 деревушках этой солнечной страны проживают менее 150 человек. В некоторых провинциальных городках Италии за последние десятилетия население сократилось в 5-6 раз и продолжает сокращаться.
Власти некоторых городков предлагают жилье буквально за бесценок. В частности, появляются предложения о распродаже домов за 1 евро или о денежном вознаграждении за переезд в итальянскую провинцию.
Таким образом местные власти пытаются как-то оживить свои умирающие городки, привлекая в них молодых людей, которые трудятся удаленно или заинтересованы в открытии своего бизнеса. Причем предложения действуют не только для местных, но и для иностранных граждан.
Например, новоиспеченным жителям Локана заплатят по 9 тысяч евро. В Боргомеццавалле зажатом между двумя долинами, проживает всего 320 человек. И тут распродают дома за 1 евро, а еще платят за каждого появившегося на свет малыша по тысяче евро.
Также власти привлекают и бизнесменов, которые получат по две тысячи евро. Ганджи, Сицилия, где тоже можно стать счастливым обладателем недвижимости за евро. Практика весьма успешна: в городок переехали художники и специалисты из Европы. Кандела, Апулия, за переезд в которую заплатят от 800 (одиноким жителям) до 2000 евро (семьям с детьми). Оллолаи, Сардиния — еще один городок, где новым жителям продадут старенький дом за 1 евро. Самбука, Сицилия — идиллическая деревушка, в которой распродают каменные дома за один евро.
Фото: prian.ru
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