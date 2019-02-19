В России вводится обязательная классификация гостиниц

Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей, сообщает РИА Новости.

По словам премьер-министра, теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке.

"Чтобы туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле", — отметил Дмитрий Медведев.

"Звездность" гостиниц будет вводиться поэтапно. Причем в принятом положении определено, какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория", — отметил премьер.

В настоящее время в России насчитывается 31 тысяч гостиниц, и 41 тысяч так называемых малых средств размещения. Непосредственно процедура присвоения звезд началась задолго до введения закона. И сначала эта система была абсолютно добровольной.

По словам вице-премьера Ольги Голодец, с 2012 по 2017 год включительно туристический поток внутри России увеличился с 37 до 61 млн человек в год.

Фото: reginahotels.ru

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