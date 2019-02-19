Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательной классификации российских отелей, сообщает РИА Новости.
По словам премьер-министра, теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке.
"Чтобы туристы, которые путешествуют у нас по стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти звезды нарисованными на отеле", — отметил Дмитрий Медведев.
"Звездность" гостиниц будет вводиться поэтапно. Причем в принятом положении определено, какой набор услуг для клиента подразумевает каждая категория", — отметил премьер.
В настоящее время в России насчитывается 31 тысяч гостиниц, и 41 тысяч так называемых малых средств размещения. Непосредственно процедура присвоения звезд началась задолго до введения закона. И сначала эта система была абсолютно добровольной.
По словам вице-премьера Ольги Голодец, с 2012 по 2017 год включительно туристический поток внутри России увеличился с 37 до 61 млн человек в год.
Фото: reginahotels.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Апарт-отель на землях имения Николая II возведут в Дагомысе
Заброшенный каменный карьер в Китае превратили в отель
Первый в мире отель с роботами уволил часть сотрудников
В концертном зале "Москва-Сити" появится пятизвездочный отель для звезд шоу-бизнеса
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович утверждает, что хорватский сценарий может быть использован и в Донбассе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини сообщила, что страны ЕС пришли к совместному согласию по новому пакету антироссийских санкций.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".