Садовые товарищества предложили наделить статусом населенных пунктов﻿

Садовые товарищества, где россияне проживают постоянно, могут наделить статусом населенных пунктов, сообщает РБК. С подобным предложением вышел председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Закон о садоводстве и огородничестве, который с 1 января 2019 года в России вступил в силу, позволил получить постоянную регистрацию на дачах, пригодных для постоянного проживания. В настоящее время в России многие садоводческие товарищества по сути являются населенными пунктами. Но они пока не имеют такого юридического статуса.

Парламентарии считают, что после получения возможности зарегистрироваться на дачах во многих товариществах все больше граждан станут проживать на постоянно.

По мнению депутата Николая Николаева, проживающие на дачах сегодня сталкиваются с такими же вопросами, как и люди, живущие в частных домах в населенных пунктах. В связи с этим необходимо обсудить вопросы обеспечения таких населенных пунктов всеми необходимыми объектами социальной инфраструктуры.

Фото: mosreg.ru

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