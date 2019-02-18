Столичные власти требуют лишить собственников их квартир из-за незаконной перепланировки﻿

Столичная жилинспекция направила в суды иски о лишении прав собственности владельцев двух незаконно перепланированных квартир и одного нежилого помещения в Москве, информирует РИА Недвижимость.
Сообщается, что собственник трехкомнатной квартиры на первом этаже изменил фасад и самовольно устроил дополнительный вход в несущей стене дома. Помимо этого, владелец провел перепланировку внутренних помещений для использования одной части квартиры под офис, а другой — под мини-отель.
Подобное нарушение допустил и собственник двухкомнатной квартиры на первом этаже дома 12 на Большой Филевской улице на Западе Москвы.
Владелец же нежилого помещения на первом этаже в доме 8 корпус 3 на Истринской улице в районе Кунцево незаконно изменил фасад дома. Владелец расширил оконные проемы и обустроил антресольный этаж.
В итоге Мосжилинспекция обратилась в суды с исками о продаже с публичных торгов трех помещений. Сообщается, что надзорный орган был вынужден пойти на столь крайнюю меру из-за уклонения собственников двух квартир и нежилого помещения от выполнения законных требований, которые касаются приведения помещений в соответствие технической документации.
Фото: juresovet.ru
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