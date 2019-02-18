В Сочи сносят ранее признанные судами законными дома

В Адлерском районе города-курорта Сочи начался снос незаконно возведенных многоквартирных жилых домов, информирует "Интерфакс". Это здания, которые ранее были признаны районными судами законно возведенными.
По словам дольщиков, дома уже начинают сносить. Суды Сочи отказались от принятых ранее решений о признании новостроек законными.
Сообщается, что все собственники квартир получили уведомления "О повороте решения суда" о признании ранее выданных документов в Росреестре недействительными.
Собственники недвижимости Сочи называют ситуацию со сносом "полным беспределом".
Ранее власти Сочи объявили о решительной борьбе с самостроями. Мэр города Анатолий Пахомов заявил, что власти инициировали снос незаконно возведенных домов.
"Ранее застройщик узаконивал самострои через суды. Сейчас из более 500 таких объектов только 61 узаконен судом", - подчеркнул мэр.
Власти Сочи рассчитывают до конца 2019 года снести за счет частных строительных компаний более 50-ти незаконно возведенных многоквартирных домов.
Фото: sochi-informburo.ru
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