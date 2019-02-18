Власти Крыма готовят региональный закон о поддержке дольщиков﻿

Власти Крыма инициировали разработку регионального законопроекта, который позволит оказать поддержку гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, сообщает РИА Новости.
По словам вице-премьера правительства Крыма Евгения Кабанова, это позволит поставить на учет все проблемные объекты на территории республики.
Еще в декабре 2018 года в Крыму создали рабочую группу для урегулирования проблемы жилых домов в Ялте и Алуште. В этих городах здания имели признаки самовольных построек, и к возведению которых привлекались средства граждан.
В группу вошли руководители нескольких министерств и ведомств республики. Возглавил ее вице-премьер Кабанов.
Большинство проблемных объектов не имеют разрешений на начало строительства в соответствии с параметрами и заявленной этажностью. "Распространенный случай - возведение многоквартирного дома на участке под ИЖС. Имеются и факты откровенно мошеннических действий застройщиков - двойная перепродажа квартир и уход от исполнения своих договорных обязательств перед дольщиками», - отметил Евгений Кабанов.
В настоящее время Ялте и Алуште насчитывается 42 проблемных объекта. Еще несколько расположены в Евпатории, Судаке и Феодосии. Всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали около 1,5 тыс. дольщиков.
Фото: krimearf.info
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