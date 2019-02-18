Дом Троцкого в Турции выставлен на продажу за $4,4 миллиона﻿

Несмотря на то, что здание находится в плохом состоянии, нынешние владельцы его выставили на продажу еще в 2015 году. Они хотят получить за него $4,4 миллиона, сообщает портал tvzvezda. ru.
Общая площадь дома на турецком острове Бююкада составляет 950 квадратных метров. В нем 18 комнат и пять ванных. Возраст здания составляет 150 лет.
Сообщается, что на острове Троцкий жил с 1929 по 1933 год, после высылки из СССР. Известно, что именно в этот период он написал свои книги "Перманентная революция" и "История русской революции".
Местные власти уже не первый год пытаются найти средства, чтобы организовать здесь музей. Дом, построенный в 1885 году, необитаем с того самого момента, как его покинул Троцкий. Здание разрушается. Кое-где стен уже нет, кирпичи выпадают, балки лежат на полу. Только некоторые из окон пока нетронуты и отсвечивают тонированными красными и синими стеклами. Сад заброшен.
В этом доме Лев Троцкий, крупный идеолог левого движения XX века, глава Красной Армии, нарком и член ЦК ВКП(б), провел четыре года после изгнания из СССР. Сначала его поселили в советском консульстве в Стамбуле. Затем на вилле на острове Бююкада, или Пикинпо, самом большом из Принцевых островов.
Фото: pontos-news.gr
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Турция готовит отмену системы Аll inclusive
|Лев Троцкий: кино для масс вместо мессы
|Истории любви: Троцкий и хромоножка
|"Спартаковский" легионер предстанет перед судом в Турции
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".