Дом Троцкого в Турции выставлен на продажу за $4,4 миллиона﻿

Несмотря на то, что здание находится в плохом состоянии, нынешние владельцы его выставили на продажу еще в 2015 году. Они хотят получить за него $4,4 миллиона, сообщает портал tvzvezda. ru.

Общая площадь дома на турецком острове Бююкада составляет 950 квадратных метров. В нем 18 комнат и пять ванных. Возраст здания составляет 150 лет.

Сообщается, что на острове Троцкий жил с 1929 по 1933 год, после высылки из СССР. Известно, что именно в этот период он написал свои книги "Перманентная революция" и "История русской революции".

Местные власти уже не первый год пытаются найти средства, чтобы организовать здесь музей. Дом, построенный в 1885 году, необитаем с того самого момента, как его покинул Троцкий. Здание разрушается. Кое-где стен уже нет, кирпичи выпадают, балки лежат на полу. Только некоторые из окон пока нетронуты и отсвечивают тонированными красными и синими стеклами. Сад заброшен.

В этом доме Лев Троцкий, крупный идеолог левого движения XX века, глава Красной Армии, нарком и член ЦК ВКП(б), провел четыре года после изгнания из СССР. Сначала его поселили в советском консульстве в Стамбуле. Затем на вилле на острове Бююкада, или Пикинпо, самом большом из Принцевых островов.

Фото: pontos-news.gr

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