Фрагменты стен первых жилых домов Севастополя обнаружены археологами﻿﻿

Части стен первых жилых домов Севастополя XVIII века обнаружены на месте раскопок одного из ключевых укреплений города времен Крымской войны 1853-1854 годов, информирует "Интерфакс".

По словам начальника экспедиции, ведущего научного сотрудника Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергея Соловьева, полной неожиданностью была находка городской застройки до Крымской войны - начала основания Севастополя, 1783 года.

"Под одной из стен есть закладная монета Екатерины II. Она датирует начало строительства. Это первые дома Севастополя", — подчеркнул археолог.

Сообщается, что найденные жилые дома были частично разобраны в 1830-х годах, когда началось строительство оборонительных сооружений.

Уточняется, что первая застройка города была достаточно плотной. Помимо этого, археологи выяснили, что рядом были разбиты виноградники. Также найден водопровод.

Напомним, что датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. Именно в этот день по указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, были заложены первые каменные постройки города. Севастополь строился как главная база Черноморского флота.

Фото: ru. krumr.com

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