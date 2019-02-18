Части стен первых жилых домов Севастополя XVIII века обнаружены на месте раскопок одного из ключевых укреплений города времен Крымской войны 1853-1854 годов, информирует "Интерфакс".
По словам начальника экспедиции, ведущего научного сотрудника Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Сергея Соловьева, полной неожиданностью была находка городской застройки до Крымской войны - начала основания Севастополя, 1783 года.
"Под одной из стен есть закладная монета Екатерины II. Она датирует начало строительства. Это первые дома Севастополя", — подчеркнул археолог.
Сообщается, что найденные жилые дома были частично разобраны в 1830-х годах, когда началось строительство оборонительных сооружений.
Уточняется, что первая застройка города была достаточно плотной. Помимо этого, археологи выяснили, что рядом были разбиты виноградники. Также найден водопровод.
Напомним, что датой основания Севастополя считается 14 июня 1783 года. Именно в этот день по указу Екатерины II, изданному после присоединения Крыма к России, были заложены первые каменные постройки города. Севастополь строился как главная база Черноморского флота.
Фото: ru. krumr.com
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Учебник по истории Крыма вызвал вопросы у Госдумы
Вторичное жилье в Крыму подорожало на треть со времени присоединения
Крым получит еще 310 миллиардов рублей на развитие
|
Власти Крыма настаивают на полной замене лифтов в регионе
Встройте Недвижимость от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Недвижимость от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Google+...
Польские СМИ задаются вопросом, а выгодно ли Польше быть союзником США? И приходят к неутешительным выводам: "Добродетель потеряли, ни рубля не приобрели".
Депутат Верховной рады и кандидат на пост президента Украины Сергей Тарута заявил, что Украина может нарастить добычу природного газа и снабжать им Европу.
Депутаты Государственной Думы рассматривают инициативу о запрете на покупку автомобиля, если у водителя нет гаража или парковочного места.
Президент Сооронбай Жээнбеков российских пограничников на китайско-киргизскую границу не пустит, уверен эксперт "Правды.Ру".