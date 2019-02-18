Жилые дома будут оснащать "умными" водосчетчиками﻿﻿

"Умные" счётчики воды, которые позволят освободить россиян от обязанности следить за работой приборов, могут быть внедрены в жилых домах в ближайшие годы, информирует "Интерфакс-Недвижимость".

По словам замглавы Минстроя России Андрея Чибиса, интеллектуальный учет в жилых домах будет введен в ближайшие годы. По электроэнергетике такие решения уже приняты законодательно.

"Эти приборы учета находятся не в квартирах. Поэтому задача решаемая. Сейчас мы ведем расчеты и дискуссию по поводу приборов учета потребления воды", - отметил замминистра.

Андрей Чибис подчеркнул, что в России разработаны технологии, которые позволяют не менять весь прибор учета, а добавить в него отдельное устройство. Оно и будет передавать данные о расходе воды. Ранее сообщалось, что Минстрой планирует внести в законодательство поправки, которые освободят граждан от необходимости следить за корректностью показаний приборов учета коммунальных ресурсов.

Ожидается, что в первую очередь установку "умных" счётчиков сделают обязательной для новостроек. А также жилых домов, которые сдаются в эксплуатацию после капитального ремонта. Условия для широкого внедрения приборов учёта с дистанционной передачей данных создадут к концу 2019 года.

Фото: gazeta. a42.ru

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