Цены на элитное вторичное жилье в Москве доходят до 4 млрд рублей

В настоящий момент на рынке первичной и вторичной элитной недвижимости столичного мегаполиса в открытой продаже представлены 34 объекта стоимостью от 1 млрд руб, говорится в исследовании компании Savills.
Порядка 71% составляют квартиры стоимостью от 1 до 1,5 млрд руб. На объекты по цене от 1,5 до 2 млрд руб. приходится 15%.
Около 9% составляют объекты по цене от 2 до 2,5 млрд руб. Еще 6% — это лоты от 2,5 млрд руб. и более. Совокупная стоимость этих лотов составила 50 млрд руб.
Максимальная стоимость лотов во вторичной продаже может доходить до 4 млрд рублей (апартаменты от собственников в гостинице Москва).
Как отмечают эксперты, число квартир дороже 1 млрд составляет 65%. Апартаментов — 35%. Все эти объекты расположены в центральных районах столицы. Около 82% находятся в жилых комплексах, построенных в 2000–2018 годах. По 9% в домах, ввод которых в эксплуатацию планируется после 2018 года и в зданиях исторической застройки 1910-1955 годов, выяснили аналитики.
Больше половины предложения (56%) приходится на квартиры и апартаменты площадью от 400 до 600 кв. м. По 30% приходится на объекты площадью от 300 до 400 "квадратов" и от 600 до 1 тыс. кв. м, 9% на квартиры от 1 тыс. до 2 тыс. кв. м, 6% составляют объекты площадью более 3 тыс. кв. м.
Наибольшая часть всех объектов сконцентрировано в трех районах ЦАО — Пресненском, Тверском и Хамовниках. Причем половина сделок с супердорогими объектами заключается в закрытом режиме.
Фото: lenta.ru
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