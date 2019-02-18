За строительством жилья будут следить беспилотники

Минстрой намерен внедрить в России цифровой кадастр строящихся объектов и отслеживать их с помощью беспилотников, информирует агентство "Интерфакс".

По словам заместителя главы Минстроя Андрея Чибиса, в настоящий момент важнейшей задачей является защита обманутых дольщиков и предотвращение новых проблемных ситуаций.

"Цифровые технологии помогут определить, что строится в городах и каким образом, нужными ли темпами ведется строительство", — подчеркнул замглавы ведомства.

Андрей Чибис отметил также, что Минстрой создаст цифровой кадастр. Это нововведение позволит определить, что за объект строится. А также узнать, соответствует ли разрешению градостроительной документации. Цифровой кадастр покажет, платит ли застройщик налог на недвижимость, изменялись ли границы земельного участка.

"Также эту информацию можно будет проверить с помощью беспилотников раз в полгода. Или, возможно, раз в месяц", — сказал замминистра.

Фото: superdom.ua

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