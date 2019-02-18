Самую дешевую съемную квартиру в столице удалось обнаружить экспертам портала "МИР КВАРТИР". Жилье за 10 тысяч рублей в месяц сдается в поселке Знамя Октября Рязановского поселения Новой Москвы в 15 км от МКАД.
Квартира занимает площадь 33 кв. м. В ней даже сделан ремонт. Жилье обставлено мебелью. До Москвы придется добираться довольно долго. Из поселка Знамя Октября — по железной дороге. От станции "Силикатная" до метро Царицыно путь занимает немногим более 20 мин. Правда, до станции не так уж близко. Но остановка общественного транспорта находится рядом с домом. Неудобство расположения окупается низкой арендной ценой.
По такой низкой ставке сдается не единственная квартира в Новой Москве. В поселении Вороновское, в поселке ЛМС, сдается однокомнатная квартира в 38 кв. м. Жилье не требует ремонта. Даже есть интернет. Находится поселок между Калужским и Варшавским шоссе, в 45 км от МКАД.
За 10 тыс. рублей, включая коммунальные платежи, сдается и самая дешевая квартира в "старой" Москве. В Зеленограде на 3 этаже девятиэтажки предлагают 38 кв. м с ремонтом. Вся инфраструктура находится рядом с домом.
Чуть ближе к Москве, в обжитом столичном районе, но тоже за МКАД, в Митино, сдается "однушка" за 14 тыс. рублей. Но коммунальные платежи придется оплачивать отдельно.
Самой дешевой внутри МКАД стала квартира площадью 18 кв. м на ул. Новогиреевская недалеко от метро "Перово". Вся мебель и техника в наличии. Несмотря на маленькую площадь жилища, в санузле есть ванна. Рядом Терлецкий и Измайловский лесопарки с прудами. Квартира сдается за 15 тысяч рублей в месяц.
Фото: mirkvartir.ru
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