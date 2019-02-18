Вторичное жилье в регионах перестало расти в цене

Стабильный и уверенный рост цен на вторичное жилье во втором полугодии прошлого года замедлился, а в некоторых регионах и вовсе прекратился, пишет "Коммерсант". По мнению аналитиков, этому способствовало снижение доступности ипотеки и слишком заметная разница между темпами роста цен на жилье и доходами граждан.

Если брать московский регион, то за прошедший месяц средний чек вторичного жилья в столичном мегаполисе увеличилась на 0,4% (до 202,1 тыс. руб. за кв. м). Аналогичный рост показывала и стоимость жилья в крупнейших российских регионах.

В Санкт-Петербурге за последний месяц средняя стоимость вторичного жилья незначительно снизилась: с 124,9 тыс. до 124,1 тыс. руб. за кв. м. В годовом выражении подорожание составило 7%.

В Казани за месяц жилье подорожало на 2,6%, за год — на 14,2% (до 80,1 тыс. руб. за кв. м). В Краснодаре за вторичную недвижимость в этом месяце просят в среднем 60,5 тыс. руб. за кв. м. Это практически соответствует уровню прошлого месяца и на 12,4% дороже, чем год назад.

Как отмечают эксперты, текущее снижение темпов роста цен на "вторичку" связано не только с сокращением деловой активности после новогодних каникул. Но и с падением спроса.

Фото: urbanlook

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