Власти прокомментировали идею об объединении Москвы и Подмосковья

Инициатива объединения Москвы и Подмосковья в один субъект федерации должна исходить от жителей региона, а не от депутата ГД, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что депутат от партии ЛДПР Василий Власов предложил вице-премьеру РФ Виталию Мутко объединить Москву и Московскую область. Также парламентарии предложил назвать новое федеральное образование "Московской губернией".

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентины Пивненко, такая инициатива должна быть не от депутата, а от жителей Москвы и Московской области. И решается она на основе обсуждения. В нем должны участвовать сами жители.

Парламентарий добавила, что на сегодняшний день есть соответствующая практика и законодательство по решению вопросов объединения регионов Российской Федерации.

Глава комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов, в свою очередь отметил, что Власову необходимо набраться опыта, прежде чем выступать с подобными инициативами.

По словам Харитонова, каждый говорящий, в том числе и депутат, имеет право быть услышанным. "Но для того, чтобы такие вещи говорить, надо пожить. Поработать на производстве, узнать, как копейка зарабатывается… Ему надо сейчас больше слушать, смотреть, учиться", — подчеркнул депутат.

Фото: rueconomics. ru

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