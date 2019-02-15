"Калашников" планирует участвовать в создании "умных городов"﻿

Концерн "Калашников" готов принять участие в реализации программы "Умный город", сообщает РИА Недвижимость. Представители военного предприятия заявили, что готовы в ближайшее время представить Минстрою свои новейшие наработки.

Замглавы ведомства Андрей Чибис рассказал на Российском инвестиционном форуме, что в рамках программы диверсификации предприятие готово предложить целый набор решений. От интеллектуального видеонаблюдения до технологий беспилотного зондирования городов.

Заместитель министра строительства и жкх России добавил, что в ближайшее время концерн "Калашников" представит министерству более детальный список решений. "Такой партнер нам точно интересен", — отметил Андрей Чибис.

Напомним, что паспорт федерального проекта "Умный город" был утвержден в ноябре прошлого года. Объявлено, что пилотными площадками проекта станут почти 40 российских городов.

Проект нацелен на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, а также созданию цифровизации и инновационной инфраструктуры.

Фото: realty.ria/ru

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