Концерн "Калашников" готов принять участие в реализации программы "Умный город", сообщает РИА Недвижимость. Представители военного предприятия заявили, что готовы в ближайшее время представить Минстрою свои новейшие наработки.
Замглавы ведомства Андрей Чибис рассказал на Российском инвестиционном форуме, что в рамках программы диверсификации предприятие готово предложить целый набор решений. От интеллектуального видеонаблюдения до технологий беспилотного зондирования городов.
Заместитель министра строительства и жкх России добавил, что в ближайшее время концерн "Калашников" представит министерству более детальный список решений. "Такой партнер нам точно интересен", — отметил Андрей Чибис.
Напомним, что паспорт федерального проекта "Умный город" был утвержден в ноябре прошлого года. Объявлено, что пилотными площадками проекта станут почти 40 российских городов.
Проект нацелен на внедрение в российские города "умных" систем ЖКХ, комфортной и безопасной городской среды, а также созданию цифровизации и инновационной инфраструктуры.
Фото: realty.ria/ru
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