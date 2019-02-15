Цены на жилые дома в Великобритании перестали расти из-за Brexit

Британские собственники жилья выразили максимальный почти за 8 лет пессимизм по поводу цен на недвижимость в краткосрочной перспективе, сообщает портал "Вести.Экономика". Продавцы отказываются выставлять дома на продажу в преддверии Brexit.

По данным Королевского института дипломированных оценщиков (RICS), месячный баланс цен на жилье упал в прошлом месяце до самых низких значений.

Результаты опроса стали еще одним признаком слабости на рынке жилья Великобритании и большей части экономики в целом перед запланированной датой выхода страны из состава ЕС, который намечен на 29 марта.

Ранее сообщалось, что объем выставляемой на продажу недвижимости упал максимально с июля 2016 года, сразу после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Оценщики сообщили о падении стоимости недвижимости в большей части Англии, однако в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии наблюдался рост.

По мнению наблюдателей, Великобритания находится на пути к тому, чтобы покинуть Европейский союз без соглашения о переходе, если премьер-министр Тереза ​​Мэй не сможет заключить пересмотренное соглашение с блоком, приемлемое для парламента и ее партии.

Фото: politnews.net

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