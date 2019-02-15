По официальным данным ежегодно от 5 до 7% сделок с недвижимостью в простой письменной форме заключаются с нарушением закона. Об этом заявил Министр юстиции Александр Коновалов, выступая в Совете Федерации на "Правительственном часе".
По мнению министра, нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью укрепит защиту прав граждан в этой сфере.
В том случае, когда сделку удостоверяет нотариус, он гарантирует достоверность данных государственных реестров. Нотариус обеспечивает законность сделки и доказательственную базу. Это может помочь в будущем, при возникновении спорной ситуации. Также это является главным аргументом в пользу расширения компетенции нотариуса в удостоверении сделок с недвижимостью.
Обязательное участие нотариусов в совершении сделок с недвижимостью может быть для граждан и удобным и экономически необременительным, подчеркнул Александр Коновалов.
Сегодня тариф по сделкам, подлежащим обязательному нотариальному удостоверению, составляет всего 0,5% от суммы сделки. Но не более 20 000 рублей.
Для обеспечения доступности нотариальных услуг различным социальным группам населения законодательно урегулирована тарификация правовой и технической работы нотариусов. Таким образом услуги нотариуса ощутимо дешевле, чем услуги не несущих за свою работу ответственности "серых посредников". Министр юстиции убежден, что распространение услуг нотариуса удешевит в целом процедуры купли-продажи недвижимости.
Фото: vvesti.com
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