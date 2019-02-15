Новый порядок строительства частных и садовых домов вводится с 1-го марта﻿

До 28 февраля 2019 года владельцы дачных и садовых участков, которые возводят или реконструируют жилой дом, могут успеть направить в уполномоченные органы уведомление в упрощенном порядке, пишет "Российская газета".

У хозяев земельных участков, на которых построены незарегистрированные коттеджи и загородные домики, осталось совсем мало времени, чтобы в упрощенном порядке оформить все необходимые документы. Сделать это можно до 1 марта нынешнего года, пока действует объявленная "дачная амнистия". Дальше процедура изменится и усложнится.

С 1 марта для строительства частных домов потребуется получить разрешение на строительство. А после его завершения еще и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Как отмечают эксперты, "дачная амнистия" предусматривала упрощенный порядок регистрации прав на объекты недвижимости — по декларации в простой письменной форме без разрешения на строительство дома.

Последний раз "дачная амнистия" была пролонгирована до 1 марта 2020 года, однако вступивший в силу 4 августа 2018 года Федеральный закон № 340-ФЗ настолько изменил порядок регистрации недвижимости и прав на нее, что она утратила свое значение.

Фото: 1rre.ru

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