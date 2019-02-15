Небоскреб с юбкой Мэрилин Монро на фасаде построят в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе построят небоскреб с необычными украшениями на фасадах, сообщает РБК. По мнению авторов проекта, они напоминают "летающую" юбку Мэрилин Монро из легендарного фильма "Зуд седьмого года".

Высотная башня под названием Sky Trees состоит из двух башен с фасадами из красного дерева. Высота одной из них 70 этажей, а второй — почти вдвое выше. Главной особенностью этого проекта станет "дышащая" стена из живых растений, которая поможет улучшить качество воздуха в городе.

По информации журнала Dezeen, Дизайн комплекса разработало австралийское архитектурное бюро Koichi Takada Architects.

Площадь здания составит 52,3 тыс. кв. м. Сообщается, что в ней расположится 528 квартир и большое количество магазинов. На крыше здания разместят бассейн. Помимо этого, рядом с комплексом расположится благоустроенная общественная зона.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе был продан особняк Мэрилин Монро за $7,25 млн. Этот дом в Калифорнии был единственным объектом недвижимости, которым когда-либо владела знаменитая актриса.

Фото: realty.rbс.ru

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