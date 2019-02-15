Помощница судьи в Сочи собрала с граждан 12 млн руб. за отмену сноса самостроя

Бывшая помощница судьи Краснодарского краевого суда обвиняется в хищении денег у десятков жителей Сочи, сообщает "Интерфакс". Граждане пытались легализовать свои незаконные жилые постройки в гаражном кооперативе.
Женщина обещала людям изменить решение суда о сносе самовольно построенных гаражей и похитила более 10 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по краю.
По данным следствия, в 2014 году она узнала о том, что районный суд Адлера вынес решение о сносе самовольно построенных гаражей. Злоумышленница сказала об этом своему двоюродному брату. Вместе они придумали преступную схему.
Помощница судьи передала через представителя кооператива ложную информацию о том, что может повлиять на отмену решения суда и вынесение постановлений в пользу владельцев самостроев. За это владельцы незаконных гаражей должны ей заплатить 12 млн рублей.
Таким образом с 2014 по 2015 год было обмануто 70 жителей Сочи. Помимо этого, аферисты взяли 1 млн рублей у представительницы кооператива, пообещав устроить ее на работу судьей на побережье Краснодарского края.
В отношении 37-летней бывшей помощницы судьи и ее 28-летнего сообщника возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере.
Фото: sochi. bezformata.ru
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