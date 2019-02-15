Помощница судьи в Сочи собрала с граждан 12 млн руб. за отмену сноса самостроя

Бывшая помощница судьи Краснодарского краевого суда обвиняется в хищении денег у десятков жителей Сочи, сообщает "Интерфакс". Граждане пытались легализовать свои незаконные жилые постройки в гаражном кооперативе.

Женщина обещала людям изменить решение суда о сносе самовольно построенных гаражей и похитила более 10 млн рублей. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по краю.

По данным следствия, в 2014 году она узнала о том, что районный суд Адлера вынес решение о сносе самовольно построенных гаражей. Злоумышленница сказала об этом своему двоюродному брату. Вместе они придумали преступную схему.

Помощница судьи передала через представителя кооператива ложную информацию о том, что может повлиять на отмену решения суда и вынесение постановлений в пользу владельцев самостроев. За это владельцы незаконных гаражей должны ей заплатить 12 млн рублей.

Таким образом с 2014 по 2015 год было обмануто 70 жителей Сочи. Помимо этого, аферисты взяли 1 млн рублей у представительницы кооператива, пообещав устроить ее на работу судьей на побережье Краснодарского края.

В отношении 37-летней бывшей помощницы судьи и ее 28-летнего сообщника возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием служебного положения, в особо крупном размере.

Фото: sochi. bezformata.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Участники сноса незаконных домов в Сочи получат эти же участки под застройку

Жилье в Сочи больше всего покупают граждане Казахстана﻿