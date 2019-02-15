Россияне стали массово продавать свою недвижимость в Карловых Варах

Наши соотечественники пытаются продать по заоблачным ценам приобретенные ими дома и квартиры в Карловых Варах, сообщает РБК. Но эксперты считают, что шансов найти покупателей очень мало.

Россияне массово распродают жилую недвижимость в Карловых Варах. Причины этого явления самые разные. Начиная от политических и заканчивая финансовыми.

По оценке аналитиков, в настоящее время, в Карловых Варах выставлено на продажу около 700 квартир и более 130 домов. Почти половина из них принадлежит россиянам. Они начали массово скупать здесь недвижимость в начале века. Причем спрос настолько превышал предложение, что некоторые покупатели готовы были заплатить по €6 тыс. за 1 кв. м.

Теперь же наши соотечественники массово выставляют дома и квартиры на продажу. Но по завышенной стоимости. Большая часть объектов в продаже имеют площадь около 90 кв. м. Как правило они находятся в старой застройке курортной зоны.

Владельцы просят за свою недвижимость от 7 млн до 16 млн крон (от €280 до от €680 тыс.). По мнению аналитиков, шансов найти покупателей при столь заоблачных ценах очень мало.

По прогнозам экспертов, в текущем году в Карловых Варах будет продолжаться падение цен на недвижимость.

В настоящее время количество россиян с ПМЖ или с ВНЖ в Карловых Варах сокращается. В конце прошлого года на чешском курорте постоянно проживали 1654 россиянина. Пять лет назад эта цифра была выше на 240 человек.

Фото: realty.rbc.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Право на жилье: наследуется ли недвижимость в гражданском браке

Недвижимость по наследству: преступления среди нотариусов

Россияне купили недвижимость в Эстонии в прошлом году на €11 млн