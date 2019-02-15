"Однушка" в Коптево возглавила февральский рейтинг бюджетной аренды в старой Москве

Февральский рейтинг наиболее бюджетных предложений найма в границах старой Москвы возглавила однокомнатная квартира в панельном 5-этажном доме в районе Коптево (САО), говорится в исследовании компании ИНКОМ-Недвижимость.
Отмечается, что самый бюджетный лот сдается только на месяц. Квартира находится на 1-м этаже панельного 5-этажного дома на улице Генерала Рычагова. В 5 минутах ходьбы от платформы МЦК "Коптево". Площадь однокомнатной квартиры составляет 32 кв. м, кухня — 6 кв. м. В наличии необходимая для проживания мебель, холодильник. Правда, как сообщается в объявлении, стиральной машины нет. На окнах установлены решетки.
Второе место в февральском рейтинге самого экономичного варианта найма столичной квартиры занимает лот за 23 тыс. рублей в месяц. В аренду предлагается 1-комнатная квартира на 7-м этаже 16-этажного дома на Хабаровской улице. 7 минут транспортом от станции метро "Щелковская". Общая площадь — 38 кв. м, кухня — 9 кв. м. В комнате есть письменный стол. Прочая обстановка отсутствует. Ограничение — не более двух квартирантов.
На почетном третьем месте — объект со стоимостью найма 24 тыс. рублей. Это однокомнатная квартира со свежим косметическим ремонтом. Меблированная и укомплектованная бытовой техникой. Квартира общей площадью 34 кв. м и с кухней 7 кв. м располагается на 8-м этаже 9-этажного дома на Ташкентской улице. От станции метро "Кузьминки" — 7 минут транспортом.
Фото: mos-koptevo.ru
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