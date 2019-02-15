Грубые нарушения норм градостроительства выявлены в Дагестане﻿

Проверка в Дагестане показала, что значительная часть зданий в республике возведена с грубыми нарушениями норм градостроительства, сообщает ТАСС. Примерно 400 многоквартирных домов в регионе построили незаконно. А некоторые из них уже заселены.
Как заявил глава региона Владимир Васильев на Российском инвестиционном форуме в Сочи, для решения многолетней проблемы с незаконной застройкой в столице республики необходимо построить город-спутник Махачкалы.
По словам главы Дагестана, острой для региона является проблема хаотичной застройки. "У нас не так много обманутых дольщиков, но у нас другая проблема — проблема хаотичной, спонтанной застройки. Эта проблема такая животрепещущая для республики", — подчеркнул Владимир Васильев. Он добавил, что строительство в Дагестане необходимо вести с учетом сейсмоопасности региона.
Владимир Васильев ранее отмечал, что в Дагестане накопилось большое количество проблем в области градостроительства и архитектуры. Они требуют комплексного и незамедлительного решения.
Фото: yuga.ru
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