Власти Красноярского края столкнулись с проблемой еще 1,5 тысячи дольщиков

После краха крупнейшего подмосковного застройщика жилья Urban Group, как и ожидалось, началась череда банкротств региональных девелоперов, пишет "Коммерсант". Теперь федеральные власти пытаются решить проблемы 1,5 тыс. дольщиков СК "Реставрация", признанной несостоятельной.
Для завершения проектов этой компании, созданной в Красноярске заслуженным строителем России Николаем Коваленко, требуется около 3,6 млрд рублей. Однако краевые чиновники отказываются выделять даже часть необходимой суммы, отмечает газета.
В декабре 2018 года СК "Реставрация" была объявлена банкротом. Причиной этого стали выявленные в ходе проверки Минстроя РФ признаки неплатежеспособности и недостаточности имущества застройщика. У девелопера осталось десять недостроенных домов и около 1,5 тыс. дольщиков.
По информации службы сройнадзора Красноярского края, достроить проблемные объекты можно за счет средств, которые застройщик отчислял в фонд. По факту СК "Реставрация" внесла отчисления только по трем домам. Кроме того, около 30% договоров долевого участия не обеспечены страховыми взносами.
Фото: krsk.kp.ru
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